Ä°nanÄ±lmaz yÃ¶ntem Farkedilmemek iÃ§in folyoya kaplamÄ±ÅŸlar

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 6 Haziran ve 9 Temmuz tarihleri arasÄ±nda, gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan 8 operasyonda 17 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Operasyonlar kapsamÄ±nda 123 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men de yakalandÄ±. Operasyonlarda 3 minibÃ¼s, otobÃ¼s, 10 adet kamp malzemesi, 2 deniz aracÄ±, gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan elde edildiÄŸi deÄŸerlendirilen 11 bin 215 lira para ve Ã§ok sayÄ±da dijital materyal ele geÃ§irildi. Polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± 8 ayrÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n 6'sÄ± emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adli makamlarca serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 3 kiÅŸi ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. AralarÄ±nda ÅŸebeke liderinin de bulunduÄŸu 8 kiÅŸi ise tutuklandÄ±

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FOLYAYA SARILI GÃ–Ã‡MENLER YAKALANDI

Bu arada operasyonlardan birinde AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Kargo Terminali'nde yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan bir TIR'Ä±n dorsesinde, Suriye uyruklu 3 kiÅŸinin olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde bilgi aldÄ±. Harekete geÃ§en ekipler, TIR'Ä±n dorse kapaÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼hrÃ¼ne zarar verilmeden Ã¶zel bir yÃ¶ntem kullanarak aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. X-RAY cihazlarÄ±nÄ±n vÃ¼cut Ä±sÄ±sÄ±nÄ± tespit etmesine engel olmak iÃ§in de yolcularÄ±n kendilerini alÃ¼minyum folyoya sardÄ±klarÄ± belirlendi. TIR'Ä±n dorsesinde yapÄ±lan aramalarda, 2 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. Yakalanan gÃ¶Ã§menlerin 500 euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 2 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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