İnanılmaz görüntüler... Seyir halinde zorla durdurup dayak attılar!

İddiaya göre, Mersin-Silifke hattında çalışan Silifke-Koop hattı şoförü Metin Şahin, 33 C 8104 plakalı minibüsüyle Erdemli ilçesindeki duraktan yolcu aldığı sırada, aynı güzergahta Mes-Koop hattında çalışan bir şoför tarafından, rekabet kurallarını bozup daha çok yolcu aldığı gerekçesiyle tartaklandı.

İsmi açıklanmayan Mes-Koop şoförü, arkadaşlarıyla birlikte Metin Şahin'i sürücü koltuğunda otururken darbetti. Şahin'i araçtan indiren şoförler yere yatırarak tekmeledi.

Yolcuların araya girmesiyle kavga son buldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıyı gerçekleştirilen 2 kişi gözaltına alınırken, tedavi için hastaneye götürülen Metin Şahin'e 15 gün iş göremez raporu verildi.

Omzundan, kafasından ve kolundan yaralanan Şahin, saldırganlardan şikayetçi oldu.

HER GÜN ÖNÜMÜZÜ KESİYORLAR

Darbedilen şoför Metin Şahin, tanımadıkları şoförler yüzünden sık sık tartaklandıklarını söyledi. 17 yıldır Silifke-Koop'ta şoförlük yaptığını dile getiren Şahin, "Her zaman indir bindir yapıyoruz. Tanımadığımız Mes-Koop ve Kızkalesi Koop şoförleri Erdemli'ye girdiğimizde önümüzü kesiyorlar bizi darp ediyorlar. Dün önümüzü kestiler. Dövdüler. Ben sağa kırsaydım ölümlü kaza olabilirdi. Arabada can taşıyorum. Her gün önümüzü kesip darp ediyorlar" dedi.