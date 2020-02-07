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Haber Giriş: 07.02.2020 - 11:43,Son Güncelleme:/

İnanılmaz görüntü! Sel böyle sürükledi

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün meydana gelen olayda, sel sularına kapılarak sürüklenen çardak, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Özellikle Yahyalı ilçesinin Kapuzpaşı Mahallesi'nde etkili olan sel nedeniyle bir çok işletme zarar gördü.

Dere yataklarının taşması sonucunda işletme çalışanları eşyaları kurtarma telaşına düşerken, bir çardağın sel sularına kapılarak sürüklenmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Yaşanan sel nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda ise bazı yollar ulaşıma kapandı.

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