İnanılmaz görüntü! Hepsi imha edildi...

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişi sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini pandemi sürecinde de büyük bir titizlikle yürütüyor.

Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren Kocasinan İlçe Tarım Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, ilçe sınırlarındaki bir adreste yaptıkları kontrolde, işletmenin onaysız ve sağlıksız koşullarda süt ürünleri ürettiğini tespit etti.

İşletmede insan tüketimine uygun olmayan, izlenebilirliği sağlanamayan ve onaysız olarak üretilen yaklaşık 2 ton süt ürünü yediemine alınırken, yaklaşık 1,5 ton süt ürünü kontrol görevlilerince belediye çöplüğünde imha edildi.

İşletmeye 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanarak işletmenin faaliyeti durduruldu.