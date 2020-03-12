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DHA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 14:39,Son Güncelleme:/

İnanılmaz görüntü... Çocuklar kurtardı!

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği çocuklar, kurtardı.

Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü.

Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu. Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çıkardı.

İnanılmaz görüntü... Çocuklar kurtardı

Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.

İnanılmaz görüntü... Çocuklar kurtardı

 

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