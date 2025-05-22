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İnanılmaz anlar! Sokakta yürürken üzerine çanak anten düştü

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#İstanbul#Fatih#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 10:55

İstanbul Fatih’te sokakta yürüyen bir kişinin üzerine binanın çatısında bulunan çanak anten düştü. Hafif yaralanan adamın yardımına çevredekiler koşarken, çanak antenin düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay saat 21 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Fatih'te Hobyar Mahallesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişinin üzerine bina çatısında bulunan çanak anten düştü. Üzerine çanak anten düşen kişi bir anda neye uğradığını şaşırdı. Çanak anten koluna çarpıp düşen adam hafif yaralandı. Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Çanak antenin daha önce söküldüğü ve çatıda durduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Adamın yolda yürüdüğü sırada çanak anteni görmesi ve antenin adamın omzuna çarparak yere düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)

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#İstanbul#Fatih#Kaza

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