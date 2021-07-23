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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

İnanılmaz an! Pamukkale'de bir evde çıkan yangından böyle kurtuldu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5’inci kattaki evinde çıkan yangında mahsur kalan Ahmet Fatih Erdurur (32), alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak kurtuldu. Vücudunda yanıklar oluşan Erdurur, hastanede tedaviye alındı.

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  • Denizlideki yangından inanılmaz kare
  • Denizlideki yangından inanılmaz kare
  • Denizlideki yangından inanılmaz kare
  • Denizlideki yangından inanılmaz kare
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Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 10.00 sıralarında yakılan sigaradan yangın çıktı. Ahmet Ferruh Erdurur, kısa sürede alevlerin sardığı dairede mahsur kaldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Erdurur, balkona çıkarak yardım istedi. Bir süre sonra alevler, balkona kadar ulaştı. Ölümle burun buruna gelen Ahmet Ferruh Erdurur, balkon demirlerine tutunup, alt kat balkonuna sarktı.

İnanılmaz an Pamukkalede bir evde çıkan yangından böyle kurtuldu

Vücudunda yanıklar oluşan Erdurur, gelen sağlık ekipleri tarafından sarktığı dairenin balkonundan alınarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

 

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