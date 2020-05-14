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DHA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 09:06,Son Güncelleme:

İnanılmaz ama gerçek! TIR getirip sondaj makinasını çaldılar

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İstanbul Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de Jeoloji mühendisi İlker Balık'ın sondaj makinesi çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sondaj makinesinin bir TIR'a yüklenerek götürüldüğü görülüyor.

İnanılmaz ama gerçek TIR getirip sondaj makinasını çaldılar

Balık, sondaj makinesinin satış pazarlığı yaptığı kişiler tarafından çalındığı belirterek suç duyurusunda bulundu.

İnanılmaz ama gerçek TIR getirip sondaj makinasını çaldılar

Polisin görüntülerden yola çıkarak gözaltına aldığı iki kişinin, ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

 

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