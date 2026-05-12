İnanılmaz ama gerçek 600 kilometre koştu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 07:00

ABD’nin California eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi Ulusal Parkı’ndaki Badwater Havzası’ndan koşmaya başlayan Arda Saatçi, Santa Monica Limanı’na uzanan 600 kilometrelik ekstrem ultra maraton denemesiyle sınırları zorladı.

Çevrimiçi olarak da takip edilebilen maratonu 123 saat 21 dakika 10 saniyede tamamlayan Saatçi’yi bitiş çizgisine ulaştığında binlerce sporsever karşıladı.

Arda Saatçi, maratonu tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Burada bu kadar çok insanın olması gerçekten inanılmaz. Herkese destekleri için çok teşekkür ederim. Söylemek istediğim şu; her şey her zaman mükemmel gitmeyebilir ama yine de hayallerinizin peşinden gidin. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Önemli olan kendi yolunuzu çizmek ve o yolda ilerlemek. Sizi seviyorum, her şey için teşekkür ederim” dedi.

GÖRÜNTÜLÜ DESTEK

A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu maraton sırasında Saatçi ile görüntülü konuşarak destek verdi. Eski milli futbolcu Hamit Altıntop da bitiş çizgisinde karşıladığı Red Bull sporcusu Saatçi’ye, Kenan Yıldız’ın imzalı milli takım formasını hediye etti.

