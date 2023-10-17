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Törendeki konuşmasında İsrail-Filistin çatışmasına değinen İmamoğlu “Niçin acı var biliyor musunuz? İnancın istismar edildiği her yerde acı ve zulüm vardır. İnancı istismar eden her toplumun içerisinde katliam vardır, zulüm vardır. Onun için biz bu şehirde ve ülkemizde inancımızı, inançları, herkesin inancı kendine kul ile Allah arasında. İnançları, kendi çıkarlarına, kendi yaşamlarını iyileştirmeye, iktidarlarını sağlama almaya, korumaya, kullanmaya kalkan kim var ise sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.



