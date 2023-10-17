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‘İnancın istismar edildiği her yerde acı ve zulüm vardır’

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#Ekrem İmamoğlu#Avcılar#Otopark
‘İnancın istismar edildiği her yerde acı ve zulüm vardır’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Avcılar Meydanı Düzenlemesi ve Zemin Altı Otoparkı’ temel atma törenine katıldı.

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Törendeki konuşmasında İsrail-Filistin çatışmasına değinen İmamoğlu “Niçin acı var biliyor musunuz? İnancın istismar edildiği her yerde acı ve zulüm vardır. İnancı istismar eden her toplumun içerisinde katliam vardır, zulüm vardır. Onun için biz bu şehirde ve ülkemizde inancımızı, inançları, herkesin inancı kendine kul ile Allah arasında. İnançları, kendi çıkarlarına, kendi yaşamlarını iyileştirmeye, iktidarlarını sağlama almaya, korumaya, kullanmaya kalkan kim var ise sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

 

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#Ekrem İmamoğlu#Avcılar#Otopark

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