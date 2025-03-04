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İnan Kıraç’a geçici vasi

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#İnan Kıraç#İpek Kıraç#Emine Alangoya
İnan Kıraç’a geçici vasi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 07:00

İŞİNSANI İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde dava açtı.

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Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

TEDBİR KONULDU

Geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu’na giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu’nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç’a bir dizi nörolojik test yaptı.  İnan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar vererek, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin’i geçici vasi olarak atadı. Mahkeme ayrıca, İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.

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#İnan Kıraç#İpek Kıraç#Emine Alangoya

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