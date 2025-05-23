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İnan Kıraç kaçtı mı, yoksa kaçırıldı mı? Yeni detaylar... Gözaltı sayısı 3'e çıktı! İşte ilk ifade

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#İnan Kıraç#Koç#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 12:11

İstanbul'da iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Sürücü B.C.’nin ifadesinde olaydan haberinin olmadığını, aracı sonradan kendisine bıraktıklarını söylediği belirtildi. İnan Kıraç’ın bir süre şehir içinde dolaştırıldığı ve daha mevcut ikametine bırakıldığı öğrenildi.

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İstanbul'da bir özel hastanede mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, iddiaya göre dışarıdan gelen kişilerle temasa geçmiş, ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrılmıştı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi nedeniyle ekipler tarafından çalışma başlatılmıştı. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında araç sürücüsü B.C ile K.İ gözaltına alınmıştı.

GÖZALTI SAYISI 3 OLDU

Soruşturmayı derinleştiren ekipleri olaya karıştığı iddia edilen A.Ş. isimli kişiyi de gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında araç sürücüsü B.C., olayda rol alan A.Ş. ve K.İ. adlı 3 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade verdiği öğrenildi. Şüphelilerin bugün gün içinde soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

İnan Kıraç kaçtı mı, yoksa kaçırıldı mı Yeni detaylar... Gözaltı sayısı 3e çıktı İşte ilk ifade
İLK İFADE

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Sürücü B.C.’nin polise verdiği ifadede olaydan haberinin olmadığını, aracı sonradan kendisine bıraktıklarını söylediği öğrenildi. Kıraç’ın bir süre şehir içinde dolaştırıldığı ve daha mevcut ikametine bırakıldığı aktarıldı. Kıraç’ın evde vasilere teslim edildiği öğrenildi.

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#İnan Kıraç#Koç#İstanbul

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