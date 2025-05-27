İnan Kıraç kaçtı mı kaçırıldı mı? Vasileri CNN Türk'e konuştu

Haberin Devamı

Kaçırıldığı iddiaları ile Türkiye gündemine oturan iş insanı İnan Kıraç'ın vasileri tartışmalara son noktayı CNN Türk ekranlarında koydu. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç tarafından açılan 'evliliğin iptali davası'nda karar 4 Temmuz'a ertelendi.

Konuyla ilgili davaya bugün İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Gizlilik kararı sebebiyle basına kapalı olarak görülen duruşma öncesinde taraf avukatları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Duruşmanın 4 Temmuz tarihine ertelendiği öğrenildi.

Kıraç'ın vasilerinden Avukat Mert Öztekin, CNN Türk'ten Merve Tokaz'a yaptığı açıklamada "Vasiler olarak bizim temel görevimiz İnan Kıraç'ın sağlığını ve üstün menfaatlerini korumak" ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;

"Mahkeme, İnan Kıraç'ın Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nden 21 Mayıs 2025 tarihinde kolluk refakatinde alınarak Zeytinburnu'nda bulunan özel bir hastane yerleştirilmesine karar verdi. Biz de oraya kolluk refakatinde gittik. Özel ambulans vasıtasıyla Sayın İnan Kıraç'ı doğrudan mahkemenin karar vermiş olduğu hastaneye yerleştirmek için gerekli girişimlerde bulunduk. Tüm engellemelere rağmen günün sonunda bahsetmiş olduğumuz Zeytinburnu'nda bulunan özel hastaneye yatışını sağladık.

Haberin Devamı

22 Mayıs 2025 tarihinde Sayın İnan Kıraç tesadüfen gördüğümüz üzere kendisini kapıda bekleyen hazır araca doğru yöneldi ve tüm engellemelerimize, uyarılarımıza rağmen bahsedilen o işte kamera görüntülerinde görmüş olduğunuz iki kişi tarafından araca bindirilerek uzaklaştırıldı. Derhal tarafımızca olay kolluk kuvvetlerine bildirildi. Emniyet teşkilatı mensuplarımız kısa süre içerisinde gerekli araştırmalarını yaparak Sayın İnan Kıraç'ı buldu ve bununla ilgili gerekli tedavi önlemleri alındı. Kamuoyunu bu şekilde aydınlatmış olalım.

Dava ileri bir tarihe ertelendi. Şu an bir açıklama yapmamız doğru olmayacak. İnan bey şu an iyi, tüm sevenlerine ve Galatasaray camiasına selamlarını iletti."

ARAÇ DEĞİŞTİRİLMİŞ TELEFONLAR BIRAKILMIŞ

Avukat Atakan Yılmaz ise Kıraç'ı kaçıranlarının şirketlerden birine bağlı olarak çalışan şoförler olduğunu iddia etti ve şunları söyledi;

Haberin Devamı

"Kısıtlımızın bulunduğu araç değiştirilmiş, telefonlar diğer araca bırakılmış ve şehir dışına doğru yola çıkarılmış. Olay medyaya yansıdıktan sonra İnan bey yalısına bırakılmış. Sağlık durumu güvence altına almak için tüm başvurularımızı yaptık.

Mahkememiz gizlilik kararı verdiği için yorum yapmamız uygun olmaz. Hastane bilgilerini gizli tutmak zorundayız. Güvenlik nedeniyle."

Gözden Kaçmasın 2 kadın 1 adam Haberi görüntüle

ŞİMDİYE KADAR NELER YAŞANDI?

İnan Kıraç (88), 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a 2023 Ocak ayında dava açmıştı. İpek Kıraç da babası İnan Kıraç’a karşı hamle yaparak dava açmıştı. Bu şekilde baba kızın arasında soğuk rüzgârlar esmeye başladı. Daha sonra İnan Kıraç, tüm varlığınael koymak istediği gerekçesi ile kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. İnan Kıraç, kuracağı vakıf aracılığı ile tüm malvarlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını söyledi.

Haberin Devamı

İnanç Kıraç hayatında kalan tek kadın olan kızını tamamen sildikten sonra 20 Aralık 2024 tarihinde sürpriz bir şekilde, 52 yıl Koç Holding’in finans grubunda çalışan 77 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. İnan Kıraç yaşı gereği evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden rapor aldı. Ancak bu evlilik de kimseye huzur getirmedi. Evliliği öğrenen İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek Ocak 2025 tarihinde ‘evliliğin iptali’ istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde dava açtı. İpek Kıraç ayrıca babasına vasi atanması için de dava açtı. Mahkeme, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

Haberin Devamı

Bu karar üzerine Adli Tıp Kurumu’na giderek muayene olan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor 1 Mart 2025 tarihinde mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç’ın nörolojik birtakım sorunlar ve yaş sebebiyle fiili ehliyetinin yerinde olmadığı, vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kararın ardından mahkeme, avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin’in kalıcı vasi olarak atanmasına hükmetti. Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bu kararıyla birlikte İnan Kıraç ve Emine Alangoya’nın evliliğinin iptalinin önü de açılmış oldu.



Koç Üniversitesi Hastanesi’nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan İnan Kıraç, geçen perşembe akşamı 20.00 sıralarında, atanan 2 resmî vasinin gözetimindeyken, dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. İddialara göre Kıraç, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi, hukuki açıdan ‘suç’ kapsamında değerlendirildi.

Haberin Devamı

Kıraç’ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Alangoya’ya yakın kişilerin rol oynadığı öne sürüldü ve savcılık soruşturma başlattı. Vesayet kararları gereği, Kıraç’ın yalnızca vasilerinin onayıyla hastaneden çıkabileceği ve tedavi sürecine dair tüm işlemlerin yazılı talimatlarla yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.

Hastaneden ayrıldıktan sonra nereye götürüldüğü bilinmeyen İnan Kıraç’ın bulunması için emniyet birimleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. İnceleme sonucunda hastaneden çıkarılırken kullanılan otomobil takip edildi ve İnan Kıraç evinde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili şoför Barış C. ile Ali Ş. ve Kamil İ.’yi gözaltına alarak Gasp Büro Amirliğine götürdü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.