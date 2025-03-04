İnan Kıraç davasında gizlilik kararı

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İş insanı İnan Kıraç (87) 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya (75) ile evlenmişti. Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ne evliliğin iptali için başvuruda bulundu. Mahkeme bunun üzerine, 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi. 26 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yaptı. Hazırlanan test mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar vererek, Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i geçici vasi olarak atadı. Bugün Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde 'Evlenmenin iptali' davası görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

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DOSYAYA GİZLİLİK KARARI VERİLDİ

Mahkeme, İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi. Mahkeme, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen Vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Dosyada ayrıca gizlilik kararı da verildi.