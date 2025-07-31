İnan Kıraç davalarında milyonluk iddialar

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İşinsanı İnan Kıraç’ın (88) 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya (75) ile evlenmesine, kızı İpek Kıraç karşı çıkmış ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından İnan Kıraç’a 2 avukat vasi olarak atanmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun bu raporunun ardından ise İstanbul Anadolu 18’inci Aile Mahkemesi İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptaline karar vermişti.





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Bu sırada Gerçek Gündem haber sitesinde, Seyhan Avşar imzasıyla yayımlanan bir haberde ilginç iddialar ortaya atıldı. Haberde, Anadolu Adliyesi’nde zenginlerin vasi dosyalarına genç ve kıdemsiz avukatların vasi olarak tayin edildiği, vasi olarak atanacak kişilere referans olan yargı mensubunun ise yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim olduğu öne sürüldü. Haberde ayrıca, bu vasilerin farklı kentlerdeki avukatlara fahiş vekalet ücreti ödedikleri, işinsanı İnan Kıraç’a vasi tayin edilen iki avukatın da Kıraç’ın şahsi avukatlarını azlederek, Çorumlu avukat Eşref Kaya’ya, duruşmaya bile girmeden 128 milyon lira ödeme yaptığı iddia edildi. Avşar haberinde özetle, Anadolu Adliyesi’ne bir grubun çöktüğünü, vasi olarak atanan isimlerin hep aynı kişiler olduğunu, bu kararı veren belli mahkemeler olduğu öne sürüldü.

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HSK İNCELEME BAŞLATTI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), işinsanı İnan Kıraç hakkında, Anadolu 18’inci Aile Mahkemesi’nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlattı. Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

128 milyon lira aldığı söylenen iddiaların odağındaki avukat Eşref Kaya ise T24’e verdiği röportajda şunları söyledi:

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“İnan Kıraç’a vasi tayin edildi biliyorsunuz. 30 yıllık meslek geçmişim var. Bu davaları takip etmem istendi. İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali üzerine kızı İpek Kıraç birtakım tekliflerle geldi. ‘Davaları kapatalım, anlaşalım’ dediler. Fakat biz kabul etmedik. İnan Kıraç’ın malını yağmalamak istiyorlar. Biz de buna izin vermedik. Vermeyince de beni, hâkimi ve mahkemeyi değiştirmeye uğraşıyorlar.

‘MÜFETTİŞ İNCELESİN’

Son aşama olarak bir medya operasyonu çektiler. 128 milyon ödeme yapılmış. 1 TL ödeme almadım ama para almışım gibi lanse ediliyor. Mesela İpek Kıraç ile İnan Kıraç arasındaki davanın şu andaki ekonomik değeri ne kadar biliyor musunuz? 3.2 milyar lira. Ben 30’un üzerinde davasına bakıyorum İnan Kıraç’ın. Bu davalarla ilgili sözleşme yaptık. Her işlemimiz denetim altındadır. Biz en minimum oran olan yüzde 10 üzerinden anlaşma yaptık bütün davalar için. Onlar sadece ekonomik büyüklüğü olan bu davayı göz önüne alıyorlar. 3.2 milyarlık bir dava, onun da yüzde 10’u 320 milyon eder. ‘Avukat bu kadar para alır mı? diyorlar. 1 TL almadığımız davada bizi suçlamaya çalışıyorlar. Müfettiş gelsin bütün dosyayı ve bizi incelesin. Biz tamamen kısıtlının haklarını korumaya yönelik hareket ediyoruz ve bu birilerini rahatsız ediyor.”

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KIRAÇ’IN VASİLERİ: HUKUKİ HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ

İnan Kıraç’a mahkeme tarafından atanan vasileri T24’e açıklama yaptı. Yayımlanan açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “Haberinizde kullanılan ‘İnan Kıraç’ın servetini kontrol eden vasiler Çorumlu avukata 128 milyon lira verdi’ gibi ifadelerin tamamı, devam eden yargı sürecine müdahale, yargı makamlarını hedef alma, görev yapan kamu görevlileri ve hâkimleri zan altında bırakma çabasının açık bir tezahürüdür. Vasiler tarafından azledilmiş bir avukat yoktur, olmamıştır.

‘ÜCRET AVANSINI MAHKEME UYGUN GÖRDÜ’

Vasiler olarak tarafımızca verilmiş yahut takdir edilmiş bir ücret değildir. Ücret avansı (ilerleyen yargı süreçlerinde mahsup edilmek üzere) avukat Eşref Kaya’nın talebi üzerine sözleşmesi bilirkişi raporunca tespit edilerek mahkemece izin verilmiş bir avukatın dava değeri 3 milyar 198 milyon 469 bin 751 TL olan bir davada yüzde 4 oranında 128 milyon TL ücret avansı alması mahkemece uygun görülerek Eşref Kaya’ya verilmesine hükmedilmiştir. Haberde doğrudan vasilerin hedef alınması gerçeğe aykırı olduğu gibi yanıltıcı haber niteliğindedir. Tüm hukuki ve cezai haklarımızı kullanacağız.”