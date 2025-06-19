İnan Kıraç cephesinden eşine suçlama... Aile krizinde son perde

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İş insanı İnan Kıraç ile 20 Aralık 2024’te evlendiği Emine Alangoya Kıraç arasında sular durulmuyor. Vasilerinin talebi doğrultusunda İnan Kıraç adına avukatı tarafından eşi Emine Alangoya Kıraç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

‘7 SUÇTAN DAVA AÇILSIN’

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede eşi Emine Alangoya Kıraç’ın da arasında bulunduğu 8 kişi hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli yağma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi evrakta sahtecilik’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali’ ve ‘yargı mensuplarına baskı yapılması ve adli yargıyı etkileme’ suçlarından dava açılması talep edildi.

İnan Kıraç’ın avukatı Eşref Kaya, savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verdi: “Müvekkilimde ileri yaşı sebebiyle demans rahatsızlığı başlamıştır. Ancak Emine Alangoya, müvekkili kimse ile görüştürmemiş, akrabalarından dahi soyutlamıştır. Bu şartlar altında rahatsızlığı daha da ilerleyen müvekkilin tedavi olması engellenmiştir. Emine Alangoya, örgüt yapısı içerisinde birçok insanı kullanarak bunların iştiraki ile müvekkilin servetini ele geçirmeye çalışmaktadır. Emine Alangoya, müvekkilin yüzde 88 ortağı olduğu Kıraça Holding AŞ’de kendisini yönetim kurulu üyesi ve imza yetkilisi seçtirmiştir. Bu şekilde holdingin ortak olduğu halka açık Karsan Otomotiv’de söz sahibi hale gelmiştir. Ayrıca şirket bordrosunda kendisine 900 bin lira maaş ödettirerek haksız ve hukuka aykırı bir şekilde kazanç sağlamıştır. Kızı Ayça Saydağ Ağa’yı da şirkette imza yetkilisi yaptıran Alangoya, 600 bin lira maaş bağlatmıştır. Emine Alangoya, müvekkil İnan Kıraç Vakfı adına bir vakıf kurdurmuştur. Bu vakfın kurdurulmasının tek amacı, müvekkilin servetini kendisi ve yakınlarının senelerce bu vakıftan nemalanmasını sağlamaktır.

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‘MAL VARLIĞI AZALDI İDDİASI’

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Müvekkile Eylül 2024’te vasiyetname yaptıran Emine Alangoya, Adli Tıp üst kurulu raporu ile akıl zayıflığı içerisinde olduğu anlaşılan İnan Kıraç’ın banka hesaplarından, Mustafa S. ile Okan Ş.’ye milyonlarca dolar, Euro ve Türk Lirası para göndertmiştir.

Emine Alangoya, organize şekilde müvekkilin iradesinin sakatlığından faydalanarak gasp edilmek suretiyle dolandırmıştır. 88 yaşında ileri derecede demans hastası olan müvekkile ilaç vermemiş, hastalığını teşhis ettirip, tedavi ettirmemiştir. Müvekkilin evliliğinden sonra malvarlığında ciddi azalma meydana gelmiştir. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmasını ve mal varlıklarına tedbir konulmasını istiyoruz.”

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HER ŞEY EVLENMELERİYLE BAŞLADI

KOÇ Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç (88), 20 Aralık 2024’te 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmişti. Sürpriz evliliğin ardından İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Mahkeme kararı ile Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atanmıştı. Mahkeme ayrıca, İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar vermişti.

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İnan Kıraç’ın vasisi olarak atanan avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, Anadolu 2’nci Aile Mahkemesi’ne başvurarak Kıraç’ın eşi Emine Alangoya hakkında 22 Mayıs 2024’te 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi sürecinde bulunan İnan Kıraç, bu kararların verildiği 22 Mayıs 2025’te hastaneden bir otomobile binerek ayrılmıştı. Vasi Atakan Yılmaz, emniyete giderek suç duyurusunda bulunarak Kıraç’ın kaçırıldığını iddia etmişti.

İnan Kıraç ilerleyen saatlerde Vaniköy’deki evinde bulunmuş, Kıraç’ı hastaneden götüren 2 kişi ise gözaltına alınmıştı.