İmzayı atanın hayatını kaydırmışlar! Aile boyu şebeke: 6 kişi gözaltına alındı

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İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri tarafından, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 15 Ekim’de 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda; D.A., H.A., L.A., F.A., M.A. ve Y.A. isimli şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı.

DARP VE TEHDİTLE 25 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Şüphelilerin, mağdurları, faizle para verip borçlandırdıktan sonra, karşılığında zorla yüksek meblağda senet imzalatıp, borçlarını ödemelerine rağmen senetleri vermeyip icra takibi başlattıkları belirlendi. Darp ve tehdit de edilen 23 kişinin, yaklaşık 25 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Evlerindeki aramalarda 1 tabanca, 62 mermi ile toplam 2 milyon 805 bin TL'lik 9 adet senet ele geçirilen ve aynı aileden olduğu belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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