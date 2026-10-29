İmzalar atıldı.... Türkiye ile Özbekistan arasında ticaret işbirliğinde yeni protokol

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13'üncü Zirvesi kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen törende, Türkiye ile Özbekistan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı tadil eden protokolün imzalandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in huzurunda imzalanan protokole, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov'un imza attığı bildirildi.

ANLAŞMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Protokolün, tarafların iç onay prosedürlerini tamamlamalarının ardından yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin dönem başkanlığını devraldığı ve 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla gerçekleştirilen Zirve kapsamında imzalanan Protokol ile mevcut Tercihli Ticaret Anlaşması'nın taviz listelerine ilave ürünler eklenerek iki ülke arasındaki karşılıklı pazar erişim imkanlarının genişletilmesi hedeflenmektedir. Türkiye ile Özbekistan arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler, Kapsamlı Stratejik Ortaklık düzeyinde, karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde her geçen gün daha da güçlenmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ortak vizyonumuz ve ekonomik entegrasyon hedeflerimiz doğrultusunda Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine, Avrasya coğrafyasındaki tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılmasına ve ikili ticaret hacminde belirlenen hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, Türk ihracatçılarımızın dost ve kardeş ülke Özbekistan pazarındaki rekabet gücünü artıracak adımları atmaya, karşılıklı ticaretin önündeki engellerin azaltılmasına ve ülkemizin dış ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."