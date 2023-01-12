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İmza tartışması: ‘Altılı masa’da önemli kararlar istişareyle alınacak’

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#Gelecek Partisi#Ahmet Davutoğlu#İYİ Parti
İmza tartışması: ‘Altılı masa’da önemli kararlar istişareyle alınacak’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, 6’lı Masa iktidarında genel başkanların imza yetkisiyle önemli karar süreçlerinin içinde olacağı açıklamasının yankıları sürüyor. İYİ Parti’nin “Bahsedilen şekilde bir yöntem doğru değil” açıklamasının ardından CHP’den de “Önemli kararlar istişareyle alınacak” değerlendirmesi geldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek düzenlediği basın toplantısında, partisinin “imza yetkisi” tartışmasındaki tutumunu şöyle açıkladı: “30 Ocak’ta altı lider Türkiye ile yol haritasını ve hükümet programını paylaşacak. Demokrasi bir uzlaşmadır. Evet, seçilecek cumhurbaşkanı Altılı Masa’nın ortak adayı olacak, Türkiye’yi yönetecek ama böyle yönetmeyecek. Demokrasi uzlaşmadır. Bütün önemli kararlar istişareyle alınacak. Üstünlerin değil hukukun üstünlüğü gelecek. Gücü bir kişiye verdiğinizde sonuç ortada. Biz ne istiyoruz? Güçlü kadrolar, güçlü kurumlar ve güçlü kurallar. Bir kişinin istediği herşey olsun mu yoksa kolektif çalışma mı? Önümüzdeki seçim aynı zamanda bir referandum niteliğinde de olacak. Bu sistem devam mı etsin, değişsin mi? Biz değiştireceğiz.”

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#Gelecek Partisi#Ahmet Davutoğlu#İYİ Parti

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