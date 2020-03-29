İmtiyaz Ne Demek? İmtiyaz Nedir? İmtiyaz Tdk Kelime Anlamı

Arap kökenli bir kelime olarak Türkiye'de yer alan imtiyaz sözcüğü gündelik yaşam içerisinde oldukça yoğun değerlendirilmektedir. Özellikle edebi metinlerde ve yazılı basında düzenli olarak kişinin karşısına çıkan kelimeler arasında yer alır.

İmtiyaz Ne Demek?

İmtiyaz kişiye özel hak ve ayrıcalık anlamına gelmektedir. Başkalarına tanınmayan ve sadece belirli kişi ya da kişiler adına sunulmuş olan özel haklar ve ayrıcalıklardır. Bu ayrıcalıklar duruma bağlı olarak değişkenlik gösterir.

İmtiyaz Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olarak imtiyaz ‘ayrıcalıklı’ ya da ‘özel’ anlamı taşımaktadır. Günlük yaşam içerisinde hem sözlü hem de yazılı olarak bu anlamı üzerinden değerlendirilebilir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’ Hem bu sayede sen artık yüzüme bakmak imtiyazını kazanan biricik erkeksin’’ Nazım Hikmet.

Burada yer alan anlam gibi farklı yerlerde cümle içerisinde kalıp olarak kullanabilirsiniz.

İmtiyaz TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında imtiyaz kelimesi ‘ayrıcalık’ ve ‘özel’ anlamlarına sahiptir. Herhangi bir kişiye ya da eşya ile canlı ve cansız varlıklar adına kullanılabilir. Başka birine ya da bir şeye tanınmamış haklar, ayrıcalıklar ve özellikler olarak tabir edilmektedir.