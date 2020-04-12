İmtihan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İmtihanın Eş Anlamlısı

İmtihan kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamı ‘sınav’ şeklinde karşımıza çıkar. Özellikle günümüzde imtihan kelimesi yerine sınav daha çok değerlendirilen sözcüktür. Tabi amaca uygun olarak özellikle edebi eserler ve yazılı kaynaklarda imtihan daha fazla çıkmaktadır.

İmtihanın Eş Anlamlısı

İmtihan kelimesinin eş anlamlısı ‘sınav’ olarak öne çıkıyor. Amaca uygun şekilde cümle içerisinde ya da tek başına farklı zamanlarda kullanmak mümkündür. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa dahi anlam üzerinden Türkçede yaygın olarak değerlendirilen sözcükler arasındadır.

Peki, İmtihan ne demek? İmtihan kelimesinin anlamı ‘Herhangi bir zorlu durumu aşmak’ şeklinde tabir edilebilmektedir. Herhangi bir olaya karşı direnme, dayanma, katlanma ya da güç gerektiren sonuç olarak öne çıkıyor. Gündelik yaşam içerisinde hem gerçek hem de mecaz anlamı üzerinde kullanmak mümkün. Bu doğrultuda imtihan kelimesini eş anlamlı olarak sınav sözcüğü değerlendirilebilir.