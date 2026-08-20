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İmranlı'da kireç taşlarının aşınmasıyla oluşan dev mağara ilgi çekiyor

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#Doğa Harikası Mağara#Demirtaş Köyü#İmranlı
İmranlıda kireç taşlarının aşınmasıyla oluşan dev mağara ilgi çekiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 12:17

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde, yer altı ve yağmur sularının kireç taşlarını aşındırmasıyla oluşan yaklaşık 400 metre uzunluğundaki doğal mağara, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Köy sakinleri, büyüklüğü ve yapısıyla merak uyandıran mağaranın bilimsel araştırmalar ve bölge turizmi için önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

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Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde bulunan bir mağara, köylülerin ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşların ilgisini çekiyor. Yıllardır köyde bulunan mağara, büyüklüğü ve dikkat çeken yapısıyla merak uyandırırken, içerisi ve uzanan bölümleriyle dikkat çekiyor.

Köylülerin geçmişten bu yana bildiği mağara, hakkında anlatılanlarla birlikte gizemini korumaya devam ediyor.

İmranlıda kireç taşlarının aşınmasıyla oluşan dev mağara ilgi çekiyor

Köy sakini Şenol Akbulut ise mağaranın bölge turizmine önemli katkılar sağlayacak bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Köyümüzün mağarası yıllar önce yer altı ve yağmur sularının kireç taşlarını aşındırmasıyla oluşan doğal bir yapıdır. Şu an yaklaşık 400 metre uzunluğu, 47 metre genişliği mevcut" dedi.

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İmranlıda kireç taşlarının aşınmasıyla oluşan dev mağara ilgi çekiyor

"DOĞAL BİR YAPI"

Şenol Akbulut, aşınan taşların mağara içerisinde durduğunu belirterek, "Burası İmranlı ilçesi Demirtaş köyü. Köyümüzün mağarası yıllar önce yer altı ve yağmur sularının kireç taşlarını aşındırmasıyla oluşan, doğal bir yapıdır. Şu an yaklaşık 400 metre uzunluğu, 47 metre genişliği mevcut. Aşınan taşlar halen duruyor. Bilimsel araştırmalar ve bölgemizin turizmine önemli katkılar sağlayacak bir potansiyele sahip" diye konuştu.

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#Doğa Harikası Mağara#Demirtaş Köyü#İmranlı

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