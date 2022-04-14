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İmran Khan kimdir? Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan hakkında bilgiler

#İmran Han#İmran Han Kimdir#İmran Han Nereli
İmran Khan kimdir Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan hakkında bilgiler

İmran Khan, kariyeri ve hayatı ile merak edilen siyasi isimler arasında yer alıyor. İmran Khan, Pakistan'da önemli gelişmelere imza atmıştır. Peki, İmran Khan kimdir? İşte, Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan hakkında bilgiler

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İmran Khan 5 Ekim 1952 tarihinde Pakistan'da dünyaya geldi. Han 20. yüzyılın son yirmi yılında ulusal kriket oyuncusuydu. Spor kariyerinden sonra politikayla ilgilenmeye başladı.

1996 yılında Pakistan Adalet Hareketi'ni kurdu ve ilk başkanı oldu. Kasım 2002 yılından Ekim 2007'ye kadar Pakistan Ulusal Meclisinde Mianvali seçim bölgesinden milletvekili seçildi. 2013 yılındaki Pakistan parlamento seçimlerinde partisi ulusal mecliste 35 sandalye kazandı. GlobalPost gazetesi onu 2012'nin dokuz lideri sıralamasında üçüncü olarak gösterdi. Bir hayır işleri örgütü olan Asia Society tarafından İmran Han 2012 yılında Asya'da Yılın Adamı olarak seçildi.

Pakistan'da 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi kazandı. 18 Ağustos 2018 tarihinde Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

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9 Nisan 2022'de mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak hükümet düştü ve başbakanlık görevinden alındı.

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#İmran Han#İmran Han Kimdir#İmran Han Nereli

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