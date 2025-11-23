İmralı’ya üç üye gidiyor

Haberin Devamı

MECLİS Başkanlığı, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kararı doğrultusunda AK Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti’den Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın İmralı Adası’na gitmesi için Adalet Bakanlığı’na gerekli yazıyı gönderdi. Üç parti yöneticisi, cezaevinde terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın sürece ilişkin değerlendirmelerini alacak. Üç üyeli heyetin birkaç gün içinde adaya gitmeleri planlandı.

ÜÇ KADEMELİ GÜVENLİK

Ziyaretin, İmralı’nın dış güvenliğinden sorumlu olan ve ada üzerinde uçuş yasağını uygulayan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterle yapılması bekleniyor. 15 yıldan beri İmralı Cezaevi’nin denizden güvenliği Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca, ada içinde dış güvenlik Jandarma Genel Komutanlığı’nca, iç güvenliği ise Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri İnfaz Koruma Müdürlüğü’nce sağlanıyor.

TAM TUTANAK OLACAK MI

Edinilen bilgiye göre, Meclis komisyonunu temsilen adaya gidecek parti yöneticileri, DEM Parti İmralı heyetine benzer statüye tabi olacak. Yüksek Güvenlikli Cezaevi kuralları gereği milletvekillerinin cep telefonu ve kayıt cihazlarının görüşme salonuna alınması beklenmiyor. İmralı heyetindeki gibi sorumlu istihbarat yetkilisinin de katılabileceği belirtildi. Meclis Başkanlığı’nca stenograf ve kayıt memuru görevlendirilmedi. Toplantıdaki görüşlerin milletvekillerince not edilmesi öngörülüyor. Heyetin notları, üst komisyonun raporunda değerlendirilmek üzere tutanak halinde Meclis Başkanı’na iletilecek.

YENİ YOL: SEGBİS OLSUN

Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortak grubu Yeni Yol Partisi İmralı heyetine üye vermedi. Yeni Yol yönetimi, SEGBİS’le 51 üyenin tamamının katılmasına olanak verecek yöntemle Öcalan ile uzaktan erişimle görüşülmesini öneriyor.

CHP-DEM PARTİ GERİLİMİ

CHP’li üyelerin toplantıya katılmayıp İmralı ziyaretini boykot etmesine DEM Parti’den tepki geldi. İmralı Heyeti üyesi, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, CHP yönetiminin açıklamasından sonra sosyal medya hesabından “Anamuhalefet partisi DEM Parti’dir. Nokta” mesajını paylaştı. Buldan kısa süre sonra bu mesajı sildi.

STRATEJİK HATA

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ise, “CHP böyle bir aşamada klasik çözüm karşıtlığına teslim olmuştur. Biz CHP’de çözümden yana güçlü bir sol ve demokrat damarının olduğunu biliyoruz, onları önemsiyoruz. Bu damarın, alınmış olan bu yanlış karara karşı doğru bir yerde duracağına ve bundan sonra CHP’yi bu stratejik hatadan çıkaracaklarına inanıyoruz” dedi.

CHP: TAKTİK HAMLE DEĞİL

Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise “CHP, ‘Seçmen ne der, bu bize ne kazandırır ne kaybettirir’ diye taktik bir hamleyle hareket etmiş değildir. Bu bir siyasal karardır, bu kararın arkasında da derinlikli bir stratejik analiz var. Biz Kürt sorununun çözümünde tarihsel bir tutarlılık içindeyiz” dedi.