İmralı’ya 4. ziyaret

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İmralı Heyeti’nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol’un dün sabah saatlerinde adaya hareket ettikleri DEM Parti’nin yazılı açıklamasıyla duyuruldu. Adalet Bakanlığı’yla koordineli olarak hafta sonu planlanan görüşme son ana kadar basına duyurulmadı. Ekim 2024’ten beri yürütülen girişimlerde lokomotif olan DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Sürreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle sürecin geleceğiyle ilgili kaygılar gündeme getirilmişti. DEM Parti yönetimi, bu kuşkulara karşın sürecin devam edeceğini, Adalet Bakanlığı’yla planlanan görüşmeye grup başkanvekillerinin de katılacağını açıklamıştı.

DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME

İmralı Heyeti’nde yer alan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de sağlık sorunları nedeniyle adaya gidemedi. Buldan ve Erol’un dünkü turu, Aralık 2024, 22 Ocak ve 27 Şubat görüşmelerinin ardından dördüncü ziyaret oldu.

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ÖCALAN’DAN ÖNDER’E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Görüşme sonrasında Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneye gelen heyet adına Pervin Buldan açıklama yaptı. Açıklamasında, görüşmede Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunu görüştüklerini belirten Buldan, “Bildiğiniz gibi bugün sabah saatlerinde İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere yola çıktık. Öcalan’ın avukatı Özgür Erol Bey’le birlikte yaklaşık iki buçuk saatlik bir görüşme sonucunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Yaptığımız görüşmede, elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, televizyonlarda Sırrı Bey’le ilgili çıkan bütün haberleri izlediğini ve dinlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettirdiğinin altını da çizdi. Sevgili Sırrı Süreyya Önder’e hitaben bir mesaj verdi bize” diye konuştu. Buldan daha sonra Öcalan’ın, Önder’e gönderdiği geçmiş olsun dileklerini ileten mesajını okudu.

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BAKANLIK GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ

Öcalan, 27 Şubat’taki çağrının ardından yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’la Ramazan Bayramı’nda görüşmüş ve bazı sorunlara karşın bu süreci sonuca ulaştırmakta kararlı olduğunu söylemişti. İmralı Heyeti, son ziyaretin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile daha önce planlanan görüşmeyi gerçekleştirecek. Bu randevuya DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli de katılacak. DEM Parti, süreçte en öncelikli talep olarak Öcalan’ın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iletişim kanallarının açılmasını talep ediyor. Tunç ile görüşmenin bu hafta olabileceği belirtildi.