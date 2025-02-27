İmralı'nın tarihi çağrısından sonra AK Parti'den ilk açıklama

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İmralı'dan gelen ve DEM Parti tarafından okunan tarihi çağrıdan sonra AK Parti'den ilk açıklamayı Efkan Ala yaptı. 'Çağrının sonucuna bakacağız." diyen Ala, şu değerlendirmelerde bulundu:

Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız. Türkiye'nin beklediği terörün sonlandırılması, silahların gömülmesi ve örgütün feshedilmesi. Ben bu çerçevede bir çağrı olacağını düşünüyorum. Öbür türlü anlamsız olur. Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde çok etkin bir biçimde terörle mücadele ediyoruz. Terörsüz Türkiye şöyle mümkün; çağrıya kulak tıkanırsa o zaman Türkiye zaten etkin bir şekilde terörle mücadele ediyor, çok önemli başarılar elde edildi. Türkiye terörle mücadeleyi sınırlarının dışına taşıdı. Mutlak bir içeride başarı sağlanmış durumda, terörsüz Türkiye hedefine terörle mücadele yöntemiyle ulaşırız.

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'TÜRKİYE PRANGALARINDAN KURTULMUŞ OLACAK'

Bu çağrının özeti terör örgütünün kendisini lağvetmesidir ve bu sonucun elde edilmesi için herkesin gayret sarf etmesi lazım. Bu çağrının muhatabı terör örgütüdür. Muhatabın bu çağrıya nasıl yanıt vereceğini göreceğiz. Biz terörle mücadeleyi devam ettireceğiz. Terör devam ederse biz terörle mücadele etmeye kararlıyız. Arzu ederiz ki bu çağrı sonuç versin. Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak. .