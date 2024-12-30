İmralı’dan mesaj: Çağrıyı yapmaya hazırım

Haberin Devamı

DEM Parti heyetinin uzun bir aradan sonra önceki gün terör örgütü elabaşı Abdullah Öcalan’ın tutulduğu İmralı Adası’na gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin partiden açıklama yapıldı. Görüşmeyi gerçekleştiren Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder imzasıyla yapılan açıklamada, Öcalan’ın, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” sözlerine vurgu yapıldı.

SAĞLIĞI İYİ, MORALİ YÜKSEK

Açıklamada, Öcalan ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildiği belirtilerek, “Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti” denildi. “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi. Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur” denilen açıklamada, Öcalan’ın düşünce ve yaklaşımının genel çerçevesine ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

Haberin Devamı

EN ÖNEMLİ ZEMİN MECLİS

“Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

ÇÖZÜM ARTIK ERTELENEMEZ

Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

Haberin Devamı

ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM

Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.”

PARTİLERLE GÖRÜŞÜP YENİDEN GİDECEKLER

Pervin Buldan, Öcalan’ın mesajlarını anlatmak için yılbaşından sonra siyasi partilerden randevu talep edeceklerini, bu görüşmelerin ardından da yeniden İmralı’ya gideceklerini söyledi. “Abdullah Öcalan bize de muhalefetle görüşme gibi bir sorumluluk yükledi. Biz de bunu yapacağız” diyen Buldan, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, yine Önder ile birlikte İmralı’ya yapacakları ikinci ziyarete ilişkin de, “Tarih henüz belli değil. Takvime ilişkin çok net bir şey söyleyemem. Fakat en kısa süre içerisinde ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra gidilir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

ÜÇ SAATLİK GÖRÜŞME

Öcalan ile üç saate yakın görüştüklerini de anlatan Buldan, “Sağlığı ve morali iyi. Oldukça moralli gördük 10 yıl aradan sonra. En son 2015’te görmüştük. Aradan 10 yıl geçti, oldukça iyi gördüğümüzü söyleyebilirim. Kendisi de çok umutlu bu dönem açısından. ‘Bu bir şans’ diyor. Bu şansı hepimizin değerlendirmesi lazım” dedi.

ÖZEL: ZEMİNİ TBMM OLMALI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin İmralı’da görüştükleri terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamalarını değerlendirirken, başından beri çözüm zemininin TBMM olması ve sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunduklarını söyledi. “Henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil” diyen Özel şu açıklamayı yaptı:

Haberin Devamı

İLETİŞİM KANALLARIMIZ AÇIK

“Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’da yaptıkları görüşmeden sonra duyurdukları açıklamayı okudum. Kendileri bizden de tıpkı diğer partiler gibi randevu isteyeceklerini belirttiler. Prensip olarak bütün partiler ile diyalog zeminindeyiz ve tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız net. Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız. En önemli kriterlerimizden biri de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir. Bu çerçevede gelişmeleri takip ediyoruz. Henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil. Detaylara hâkim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp, kamuoyu ile paylaşacağız.”

Haberin Devamı

AĞBABA’NIN ACISINI PAYLAŞTI

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba’nın (88) Malatya’daki cenazesine katıldı.