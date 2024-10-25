İmralı’dan ilk mesaj 

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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı Cezaevi’nde aile ziyareti kapsamında görüştüğü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajına ilişkin X hesabından şu paylaşımı yaptı:

HUKUKİ VE SİYASİ ZEMİN

“Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile İmralı Ada Hapishanesi’nde görüşme gerçekleştirdim. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: ‘Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.’ Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı.”

DEM PARTİ’DEN ‘ÜÇ SATIR’ ANALİZİ

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ömer Öcalan aracılığıyla İmralı’dan gelen son mesajı ve süreci değerlendirdi. TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını yeniden kınadığını vurgulayan Doğan, şunları söyledi: “Üç satır gibi görünen bu mesaj kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi tecridin devam ettiğini ifade ediyor. İkincisi koşullar oluşursa bu süreci, çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi bir zemine çekecek teorik ve pratik gücü olduğunu söylüyor. Yani İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Demokratik siyaset hazır. Bu koşulları oluşturmaya, tecridi ortadan kaldırmaya, Kürt meselesinin demokratik çözümü için hukuki ve siyasi zemini oluşturmaya devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve bu çağrıyı destekleyenlerde. Söz söylendi bir kere. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı. Partimiz, demokratik çözüm çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye, rol almaya, inisiyatif geliştirmeye dün olduğu gibi bugün de hazır. Kürt siyasetindeki tüm aktörler geliştirilebilecek bir demokratik çözüm sürecinde -Öcalan’ın muhataplığında- oluşturulabilecek bir hukuki ve siyasi zeminde aynı sorumlulukla yaklaşmaya hazır. İktidarından muhalefetine bu çağrımız herkese. Öcalan’ın doğrudan bu tartışmalara katılabileceği koşulları oluşturalım. Arka kapı diplomasisi yok. Kamuoyundan gizlenen görüşme yok. Bu tartışmalar henüz adına süreç diyebileceğimiz bir yere evrilmiş değil.”