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İmralı’dan çerçeve yasa mesajı

Güncelleme Tarihi:

#PKK#Abdullah Öcalan#DEM Parti
İmralı’dan çerçeve yasa mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 07:00

DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol önceki gün İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile üç saatlik görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

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Heyetin açıklamasına göre Öcalan, PKK’nın tasfiyesini tamamlaması öngörülen yasa taslağıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

SÜRECİN ANAHTARI

“Bin kilometrelik yol bir adımla başlar. Bu yasa ile tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet’in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız. Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde nasıl büyük bir emek ve fedakârlık ortaya konulduysa, şimdi de demokratik cumhuriyet için aynı ciddiyetle çalışmak gerekiyor. Bu yalnızca Kürtlerin veya bir kesimin değil, bu topraklarda yaşayan herkesin ihtiyacıdır. Atılacak adım, ülkenin ve bölgenin kaderini etkileyecek; demokratik hukukun gelişmesinin, ekonomik olanakların büyümesinin önünü açacaktır. Bu, 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir. Toplumun örgütlülüğüyle tarihsel bir çıkış yapacağız. Bu adımın barışa ve ekonomiye devasa katkısı olacaktır. Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir. Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik cumhuriyete sonuna kadar kapı aralanmaktadır.” 

 

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#PKK#Abdullah Öcalan#DEM Parti

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