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İmralı'dan çağrı ne zaman yapılacak? DEM Parti'den açıklama

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#İmralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 13:33

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi çağrı yapmaya hazırlanıyor, destekliyoruz. 15 Şubat da olabilir, sonrası da olabilir.' dedi.

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DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, terörist başı Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını belirtti.

Öcalan'ın yapacağı çağrıyı desteklediklerini söyleyen Bakırhan, çağrıyı desteklediklerini vurguladı.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür son bilgileri şöyle aktardı:

15 Şubat’ta İmralı’dan çağrı geleceğine yönelik iddialar vardı son günlerde. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün yaptığı açıklamalarla o iddiayı güçlendirdi. Aynı zamanda İmralı’dan çağrı yapılacağını söyledi.

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#İmralı

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