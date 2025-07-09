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İmralı'dan terör örgütü PKK'ya bir kez daha silah bırakma çağrısı

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#Terörsüz Türkiye#PKK#İMRALI
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 10:02

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan görüntülü mesajında bir kez daha silah bırakma çağrısı yaptı.

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Abdullah Öcalan çağrısında 27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı savunmaya devam ettiğini belirterek, "Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Kısır mantıklı, önce sen-ben kısırlığına düşmeden, adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyeti görüyor ve güveniyorum. " ifadelerini kullandı.

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Öcalan, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan DEM'in, diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacağını belirtti.

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#Terörsüz Türkiye#PKK#İMRALI

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