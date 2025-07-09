İmralı'dan terör örgütü PKK'ya bir kez daha silah bırakma çağrısı

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Abdullah Öcalan çağrısında 27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı savunmaya devam ettiğini belirterek, "Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Kısır mantıklı, önce sen-ben kısırlığına düşmeden, adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyeti görüyor ve güveniyorum. " ifadelerini kullandı.

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Öcalan, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan DEM'in, diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacağını belirtti.