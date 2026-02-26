İmralı’dan 2. aşama mesajı

Haberin Devamı

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgütüne fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat 2025 tarihinin yıldönümünde özel etkinlik yapacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve yöneticilerinin de katılacağı programda, İmralı Heyeti’nce Öcalan’ın süreçte ikinci aşamaya yönelik mesajı okunacak. İmralı Heyeti üyeleri ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yarın Çankaya’da Yılmaz Güney Sahnesi’ndeki programa katılacak. “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısının” yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşamaya ve sürecin geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılacak.

DEMOKRATİK BEKLENTİLER

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Öcalan’ın kaleme aldığı ve İmralı Adası’nda son yaptıkları görüşmede kendilerine verdiği yeni bir mesajı da kamuoyuna açıklayacak. Öcalan’ın süreçte ikinci aşamaya geçildiğini belirtip, bundan sonra yapılması gerekenlere yönelik değerlendirmeler yaptığı öğrenildi. Öcalan’ın silah bırakan örgüt üyelerinin topluma uyumu, siyasetin demokratikleştirilmesine yönelik beklentiler ve “demokratik cumhuriyet” hedefiyle ilgili mesajlar paylaşacağı belirtildi. Etkinliğe basın mensuplarının yanı sıra demokratik kitle örgütleri ve farklı partilerin temsilcileri davet edildi.

8 MART VE NEVRUZ HAZIRLIĞI

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu da dün toplanarak süreçte gelinen aşamayı ve yakın zamanda yapılacak toplantıları değerlendirdi. Toplantıda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri ile 21 Mart Nevruz hazırlıkları ele alındı. DEM Parti, Meclis Komisyonu’nca yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından sürece toplumsal desteğin artırılması amacıyla 8 Mart ve 21 Mart’ta ülke genelinde etkinlikler yapacak. DEM Parti, komisyon raporunda önerilen yasal değişiklikler için ivedi çalışma yapılmasını isterken, kayyum uygulamaları ve Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gibi yasa değişikliği gerektirmeyen tavsiyelerin hemen uygulanmasını istiyor.

Öcalan’ın geçen yıl 27 Şubat’ta yaptığı çağrı üzerine, bir grup PKK’lı 11 Temmuz 2025 tarihinde silahlarını yakmıştı.