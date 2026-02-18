İmralı’daki görüşme

Haberin Devamı

TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti Heyeti, önceki gün Ada’da Öcalan ile görüştü. Sancar görüşmeye ilişkin ayrıntıları örgüte yakın yayın organında paylaştı. Görüşmenin başında Öcalan’ın, “Bu toplantı entegrasyona giriş toplantısıdır” dediği belirtildi. Sancar’ın verdiği bilgiye göre Öcalan şu değerlendirmeyi yaptı: “Birinci aşama negatif boyuttu. Negatif boyut, çatışmanın bitirilmesi. Birinci aşama geride kalıyor gibi bir durum yok ama bu artık ikinci aşamadır. Şimdi ikinci aşamanın mimarisini geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda üzerime düşeni yaparım, gücüm var. Ama bu gücü hayata geçirebileceğim imkânların da sağlanması gerekiyor.”