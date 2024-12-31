İmralı’daki görüşme... 2 görevli 2 tutanak

Haberin Devamı

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, “Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz” derken, gelişmeler olgunlaşana kadar basına bilgilendirme yapmayacaklarını açıkladı.

ÜÇ SAAT SÜRDÜ

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in 29 Aralık’ta İmralı Adası’nda yaptıkları görüşmelerden bazı ayrıntılar çıktı. Buldan, adaya helikopterle değil Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın römorkörüyle gittiklerini ve görüşmenin 3 saate yakın sürdüğünü açıkladı.

AYNI ODADA

Buldan’ın verdiği bilgiye göre, DEM Partili iki heyet üyesinin dışında iki devlet görevlisi de odada bulunarak konuşulanları tutanak altına aldı. Önder de ayrıntılı şekilde not tuttu. Görüşmeyi, 5 Nisan 2015’te son ziyaretteki odada yaptıklarını belirten Buldan, “10 yıl önce nasılsa bugün de aynı. Öcalan çok moralliydi, onu söyleyeyim” dedi.

Haberin Devamı

BİR SÜRECİN BAŞLANGICI

Yeni yılın ilk günlerinde Meclis’te grubu bulunan partilerin liderlerinden randevu isteyeceklerini anımsatan Buldan, “Biraz sürece katkı sunmalarını isteyeceğiz. Bir süreç başladı zaten. Görüşmeler var en azından. Bu görüşmelerin olması bile bence bir sürecin başlangıcı. (Bunu) Cumhurbaşkanı’nın ve Devlet Bahçeli’nin başlattığı bir dönem olarak adlandırsak sanki daha iyi olur” görüşünü dile getirdi.

BASININ İLGİSİ BUNALTTI

Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermekten kaçınan DEM Parti milletvekilleri, habercilerin yoğun görüşme ve demeç talebiyle karşılaştı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından bilgi notu paylaşan Buldan, “Sürecin hassasiyeti nedeniyle belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı. Bir televizyon kanalına kısa açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder de sürecin hassasiyetine vurgu yaparak, “Belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız” dedi.