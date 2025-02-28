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İmralı'daki çarpıcı detay ortaya çıktı: Öcalan çağrıyı okurken iddialara karşı böyle önlem alınmış

Güncelleme Tarihi:

#İmralı#Öcalan#Çağrı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 13:23

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmelerinin ardından dün Öcalan'ın tarihi çağrısı okundu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan mesajında, "PKK kendini feshetmeli" dedi. Peki tarihi çağrı kararı nasıl alındı? İmralı heyeti nasıl karşıladı, ne dedi? Dikkat çeken detayları CNN TÜRK Haber Müdürü İdris Arıkan, canlı yayında anlattı.

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CNN TÜRK Haber Müdürü İdris Arıkan'ın İmralı'ya dair açıklamaları şöyle:

Bildiri 1 değil, 2 kez okundu. İmralı'da Abdullah Öcalan tarafından kameralara okundu.

Normalde heyet iki kişiydi, üçüncü kişi olacak dendi. Sonrasında DEM Parti eş genel başkanları da katıldı. Adaya Türkiye saatiyle 9.00'da havayoluyla gidildiğine dair iddialar var.

İmralıdaki çarpıcı detay ortaya çıktı: Öcalan çağrıyı okurken iddialara karşı böyle önlem alınmış

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MAHKUMLARLA BİRLİKTE KARŞILAMA OLDU

Saat 9.30'da oraya varıldığı biliniyor ve orada da Abdullah Öcalan dışında bölgedeki hapishanede kalan üç kişi de vardı. O mahkumlarla birlikte karşılama oldu. Karşılamadan sonra da salona geçildi ve bu içerik hazırlanarak çağrı ortaya konuldu.

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İmralıdaki çarpıcı detay ortaya çıktı: Öcalan çağrıyı okurken iddialara karşı böyle önlem alınmış

"ÖCALAN AÇIKLAMADI" İDDİALARINA KAMERALI ÖNLEM

Orada şöyle bir detay var; Çağrı kamera karşısında okundu. Hatta oradan gelen bilgi ve iddiaya göre de Abdullah Öcalan çağrıyı kendi okudu ve okurken de 3 kamera ile çekim yapıldığı yönünde bilgiler var. 'Bu sözler Öcalan'a ait değil' ifadesi üzerinden baktığımızda onun da garantisi yapıldı. Adada 4 saat boyunca kalındı fakat bu görüntü dışarıya sızdırılmadı. Yapılan açıklama tekrardan okundu. 4 saat boyunca oturulduktan sonra tekrar aynı heyet İstanbul'a döndü ve bu açıklama yapıldı. Açıklama yapılırken 300'den fazla gazeteci ve 140 basın kuruluşu vardı.

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#İmralı#Öcalan#Çağrı

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