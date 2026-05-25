İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama

Haberin Devamı

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol Terörsüz Türkiye Süreci kapsamında Abdullah Öcalan ile geçtiğimiz gün İmralı'da görüştü.

Görüşme sonrası İmralı'dan gelen mesaj DEM Parti tarafından paylaşıldı.

İşte yapılan paylaşımda öne çıkan satırbaşları:

Büyük bir öfkeyle yüklü toplumları büyük düşünce ve büyük etik değerler olmadan dönüştürmek mümkün değildir.

Elbette tüm yapılanların yasal bir temele kavuşması önemlidir. Beklentide kalmak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışla hareket edeceğine ve TBMM’nin de çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum.