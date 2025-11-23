İmralı yanıtı

Haberin Devamı

ZONGULDAK’ta “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuşan CHP Lideri Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

“19 Mart 2025 tarihi AK Parti’nin siyasette havlu attığı tarihtir.O günden beri iddianame bekledik. Dedik ki, yargılanmak için değil yargılamak için iddianameyi bekliyoruz. 3.900 sayfa iddianame yazdılar. Özetlese 40 sayfa, 50 sayfada anlatacağı mevzuyu içinde kanıtı olmadığı için 4.000 sayfa diyebilmek için arayan aradığını bulamasın, normal vatandaş bir şey sansın diye uzatıp durmuşlar. Ama şunu hepimiz gördük ki 8 ay boyunca iftira attılar. Para dediler para çıkmadı. Rüşvet dediler, rüşvet çıkmadı. Ne görüntü, ne kanıt, hiçbir şey çıkmadı.

ZORLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

(CHP’nin Öcalan’la görüşmek için İmralı’ya gidecek heyete üye vermemesi) Dün Meclis’te bir oylama yapıldı. Takip ettiniz. Türkiye’de bütün dikkatleri oraya topladılar. AK Parti ile birlikte iki parti şimdi İmralı Adası’na gidecek. Abdullah Öcalan’ı ziyaret edecek.

Haberin Devamı

Biz CHP olarak bu komisyona girerken çok tartışmalar oldu. Biz DEM Parti ile görüşürken bayramlaştık diye, selamlaştık diye bize terörist diyenler şimdi bizi bir şeye zorlamaya çalışıyorlar.

Biz Kürt sorununun varlığını cesaretle söyledik, söylemeye devam ederiz. Demokrasilerde sorunlar demokratikleşerek çözülür. Asla ve asla zorlamalarla, tartışmalarla çözülmez. Bugün belediyelerde kayyumlar durmaktadır. Siyasi tutuklular 10 yıldır hapistedir. CHP’nin 16 belediye başkanı hapistedir.

Biz asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini engelleyerek, Kürt sorununun çözülmesini engelleyerek, terörün bitmesini engelleyerek bir tutum takınacak değiliz. CHP ilk gün durduğu yerdedir.

KÜRT KARDEŞLERİM

Doğruların, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın parçası olmak zorunda değildir.CHP bu ülkenin barışının, kardeşliğinin güvencesidir. Tüm Kürt kardeşlerimi, tüm Türkler gibi, bu ülkede farklı etnisiteden yaşayan herkes gibi yürekten kucaklıyorum. Onların derdi derdimizdir. Sorunu sorunumuzdur. Gelecek hep birlikte hepimizindir. Türkiye birdir, bütündür, başaracaktır. Kardeşliği de kuracağız, zenginliği de birlikte getireceğiz. Alevisiyle, Sünnisiyle Kürtüyle, Türküyle ülkenin tüm insanlarını kalpten selamlıyoruz.

Haberin Devamı

GİDENE DE SAYGIMIZ VAR

Ne sözümüzden döneriz ne başladığımız işi yarım bırakırız ne de birilerinin peşine takılıp vagon gibi Tayyip Bey ne diyorsa onun peşine gideriz. Gidene de saygımız var. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’ni dediğini yapar ya da Cumhuriyet Halk Partisi’ne günü geldiğinde onların dediğini yapar diyenler şunu görsünler kurucu partiyiz. Kurucu iradeyiz. Siyasetimizi kendimiz kurarız. Hesabı da millete sadece kendimiz veririz.”

‘YAVAŞ’I TARTIŞTIRMA HAMLESİ’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik soruşturma iznine ilişkin, “Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Maksat Mansur Yavaş’ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamledir” dedi. Özel, Ekrem İmamoğlu’na yapılanların ardından Mansur Yavaş’a da karşı itibar suikastı sürecinin başlatılmak istendiğini savundu.

Haberin Devamı

EKREM BAŞKAN BAHÇELİ’YE ANLATIR

Özel Zonguldak’ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına ilişkin de şöyle dedi: “İmralı’ya gidiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi o zaman Silivri’ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız Ekrem Başkan, Bahçeli ve 3 arkadaşını Silivri’de ağırlamaktan ve kendisine ne büyük bir haksızlık yapıldığını nasıl bir hukuk darbesine muhatap olduğunu, hiçbir somut delil olmadığını Bahçeli’ye anlatıp, Bahçeli de bu büyük haksızlığa da bir çözüm üretimine katkı sağlar diye düşünüyorum, olumlu görüyorum.”

MANSUR YAVAŞ’A SORUŞTURMA İZNİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi. Yavaş, konser soruşturması kapsamında ifade verecek.

Haberin Devamı

SAVCILIK İZİN TALEP ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’de 32 konser hizmet alımında kamunun 154 milyon 453 bin 221.60 lira zarara uğratıldığını tespit etmişti. Soruşturma kapsamında aralarında belediye bürokratlarının da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra Yavaş ve Uzunoğlu hakkındaki iddiaların “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmişti.

YAVAŞ: HUKUK HERKESE LAZIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karar sonrası, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları belirtti: “Hatırlanacağı üzere; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “konser soruşturması” kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmişti. Bu talep üzerine bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de yazılı ifademi sunmuştum. Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve Özel Kalem Müdürüm hakkında soruşturma izni kararı vermiştir.

Haberin Devamı

Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz. Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım.”