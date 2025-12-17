İmralı heyetinden Davutoğlu ziyareti

Haberin Devamı

Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan İmralı heyetini dün Gelecek Partisi’nde Genel Başkan Davutoğlu kapıda karşıladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Davutoğlu ve İmralı heyeti açıklama yaptı. Heyet, 2 Aralık’ta İmralı Adası’na yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgilendirdi. Şanlıurfa Milletvekili Sancar şunları söyledi:

TOPLUMSAL UZLAŞI HAYATİ

“Siyasi mutabakat bu süreçlerde sağlıklı yürümenin en önemli şartlarından biridir ama siyasi mutabakatın aynı zamanda toplumsal mutabakata da dayanması ve büyümesi gerekiyor. Bu süreçte siyasi mutabakat ve toplumsal uzlaşı hayati önemdedir. Bunu sağlamanın yolu da istişarelerdir, kamuoyunu bilgilendirmektir ve şeffaf yürümektir. Bizler de bu ziyaretlerimizde bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Yeni aşamanın ihtiyaçları önemli, hassasiyetleri de fazladır. Yeni aşamanın ana konusu hukuki zemindir, yasal düzenlemelerdir.”

BİR İMRALI ZİYARETİ DAHA

Pervin Buldan da “Bütün siyasi partileri ziyaret ediyoruz ve bu ziyaretlerin sonunda Sayın Cumhurbaşkanı’yla bir görüşme yapmayı planlıyoruz. Daha sonra bir İmralı ziyareti olacak. Bundan sonraki istişarelerimizde öneri alma ve eleştiri alma yöntemlerini dikkatle yürütmeye çalışacağız” açıklamasını yaptı.

KISA SÜREDE TAMAMLANMALI

Ahmet Davutoğlu ise “Sürecin en kısa sürede tamamlanması, provokasyonların önüne geçebilmek açısından oldukça zaruridir. AK Parti’ye bir çağrıda bulunmak isterim. Mutlaka bir siyasetçinin iktidar tarafından bütün bu

sürecin koordinatörü olarak atanması lazım. Siyasi süreçler için. Basın mensupları birine soru sormak isteseniz iktidar kanadından nihai yetkili bu diyeceğiniz bir kişi var mı? Yok” dedi.

Heyet, cumartesi de AK Parti Genel Merkezi’ne gidecek.