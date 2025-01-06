DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret: Görüşme başladı

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İmralı ziyaretinin ardından geçtiğimiz hafta Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti heyeti, siyasi partiler turunu bu hafta tamamlayacak.

GELECEK PARTİSİ'NDEN SONRA ADRES AK PARTİ

DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınıp yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan heyet bugün ilk olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Gelecek Partisi'ne yapılan ziyaretin ardından AK Parti ile görüşmek üzere Meclis'e gelen heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. AK Parti heyetinde Özlem Zengin, Efkan Ala ve Ömer Çelik de yer alıyor. DEM Parti heyetini, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin kapıda karşıladı. İki heyetin görüşmesi saat 13:25'te başladı.