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DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret: Görüşme başladı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#İmralı Heyeti#DEM Parti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 13:28

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın oluşturduğu İmralı heyetinin siyasi partilere ziyareti devam ediyor. Gelecek Partisi'ni ziyaret eden heyet daha sonra TBMM'de AK Parti ile bir araya geldi. İki heyetin görüşmesi saat 13:25'te başladı.

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İmralı ziyaretinin ardından geçtiğimiz hafta Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti heyeti, siyasi partiler turunu bu hafta tamamlayacak.

GELECEK PARTİSİ'NDEN SONRA ADRES AK PARTİ

DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınıp yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan heyet bugün ilk olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

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DEM Parti heyetinden AK Partiye ziyaret: Görüşme başladı

GÖRÜŞME BAŞLADI

Gelecek Partisi'ne yapılan ziyaretin ardından AK Parti ile görüşmek üzere Meclis'e gelen heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. AK Parti heyetinde Özlem Zengin, Efkan Ala ve Ömer Çelik de yer alıyor. DEM Parti heyetini, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin kapıda karşıladı. İki heyetin görüşmesi saat 13:25'te başladı.

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#AK Parti#İmralı Heyeti#DEM Parti

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