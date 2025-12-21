İmralı heyetinden AK Parti’ye rapor ziyareti

Haberin Devamı

İmralı heyetinden Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Erol’un Meclis’te AK Partili yöneticilerle görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü. DEM Parti heyetini AK Parti’de Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ağırladı. Heyetler görüşmenin ardından kısa bir basın açıklaması yaptı. AK Parti Grup Başkanı Güler, Meclis komisyonuna raporların sunulduğunu anımsatarak, “En son biz de Meclis Başkanlığımıza arz etmiş olduk. Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Haberin Devamı

YENİ BİR DÖNEM

Pervin Buldan da “Süreçle alakalı gelinen aşamayı detaylı şekilde istişare ettik, konuştuk, tartıştık, önerilerimiz sunduk. Barış hukuksuz olmaz, o yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan döneme girdik. Yeni bir aşamaya girdik. Sürekli bir araya gelip bu konuyu nihayete erdirme konusuda hemfikir olduk” açıklamasını yaptı. “Sürecin geldiği aşama, bundan sonraki evreleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk” diyen Sancar ise “Önümüzdeki dönem gerçekten hassasiyet ve özenle yürütülmesi gereken bir dönem. Hukuksal zemini birlikte oluşturmanın önemi çok açık. Hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını dile getirelim” dedi. Sancar, partilerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceklerini, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edeceklerini belirtti. Heyet, dün Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile de görüştü.

Fotoğraflar: Günsu ÖZMEN / ANKARA