İmralı Heyeti’nden 2’nci liderler turu... İlk ziyaret Kurtulmuş’a

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Devlet zirvesindeki görüşmelere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la başlayan heyet, gelecek günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

BULDAN: SÜREÇ BELLİ BİR AŞAMAYA GELDİ

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar dün Meclis’teki makamında Kurtulmuş’la bir araya geldi. Buldan, “Sayın Numan Kurtulmuş’un barış sürecine dair göstermiş olduğu ilgi, alaka ve sorumluluğun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde kendisiyle görüşmelerimiz çok daha sık olacak. Daha detaylı, daha kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz” dedi. Erdoğan ve diğer liderlerle görüşmelerini iki hafta içinde tamamlamayı planladıklarını belirten Buldan, daha sonra İmralı Adası’na yeni bir tur yaparak Abdullah Öcalan ile gelişmeleri değerlendireceklerini vurguladı. Buldan, “Süreç belli bir aşamaya geldi. Biz bu sürecin barış sürecinin diyalog zemininde ve parlamento zemininde ilerlemesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemiz en kısa zaman içerisinde gerçekleşecek. Muhtemelen önümüzdeki hafta düşünülüyor” dedi.