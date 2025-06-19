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İmralı Heyeti’nde Önder’in yerine Sancar

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#Terörsüz Türkiye#İmralı Heyeti#DEM Parti
İmralı Heyeti’nde Önder’in yerine Sancar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 07:00

“Terörsüz Türkiye” hedefiyle yürütülen girişimde İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile temas kuran DEM Parti heyeti yenilendi.

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Eski Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla boşalan heyet üyeliğine DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar getirildi. DEM Parti’nin İmralı Heyeti, halen adaya aktif olarak giden Van Milletvekili, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol’dan oluşuyor. Heyetin resmi üyeleri arasında olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise rahatsızlığı ve tedavi süreci nedeniyle ada ziyaretlerine katılamıyor. Ahmet Türk’ün sağlığı elverdiği ölçüde çalışmalara katılması öngörülüyor. Sancar’ın heyete katılımı Öcalan’ın kararıyla oldu. Heyetin İmralı’ya yapacağı ilk ziyarette Mithat Sancar da yer alacak.

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#Terörsüz Türkiye#İmralı Heyeti#DEM Parti

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