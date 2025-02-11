İmralı heyeti Kuzey Irak’a gidiyor

Haberin Devamı

DEM Parti Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, İmralı Heyeti’nin hafta sonu Irak’ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine gideceği açıklandı. Verilen bilgiye göre heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelecek. İmralı Heyeti, 17 Şubat Pazartesi de Süleymaniye’ye geçerek Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Lideri Bafel Talabani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve diğer KYB yetkilileri ile görüşecek.

15 ŞUBAT SONRASI

Irak’a geçecek heyette eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yer almayacak. Heyetin, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinden oluşacağı belirtildi. Heyetin görüşme takviminin 15 Şubat’tan sonraya sarkması nedeniyle Öcalan’ın PKK’ya silah bıraktırmaya yönelik beklenen çağrıyı bu tarihte yapmayacağı kesinleşti. DEM Parti’nin açıklamasında heyetin komşu ülkedeki temaslarıyla ilgili şunlar kaydedildi: “Yapılacak ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınarak sonrasında Öcalan’a iletilecektir. Heyetimiz daha önce de TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle ve Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Leyla Güven ve diğer tutuklu siyasetçilerle görüşmüş; bu görüşmelerden aldığı öneri, görüş ve düşünceleri Öcalan’a iletmişti.”

Haberin Devamı

HEYETE TABAN RAPORU

DEM Parti’nin 42 merkezde yaptığı halk toplantıları ve mitingler sonucunda toplumun görüş, öneri, kaygı ve beklentilerini içeren bir rapor da İmralı Heyeti’ne iletildi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit, halihazırda Meclis’in birinci derece adres olduğunu, hızla inisiyatif alması gerektiğini belirterek, “Böyle tarihi bir süreci konuşacaksak, Meclis rolünü oynamalı ve elini taşın altına koymalıdır” dedi.

CHP SEYRETMESİN

CHP başta olmak üzere muhalefet partilerine de çağrı yapan Koçyiğit şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Siyasi partilerin bu sürece sırtını dönmesini, seyirci kalmasını asla doğru bulmuyoruz. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere bütün siyasi partiler bugün çözüm tartışmalarına taraf olmalı, kendi bakış açılarını ortaya koymalıdırlar. Milyonların nefeslerini tutmuş şekilde Öcalan’ın hazırlığını yaptığı o tarihi çağrıyı merakla beklediğini de bizzat gözlemlemiş olduk. İnsanlar bir taraftan barışa dair inancını korurken, bir taraftan kayyum uygulamalarını şiddetle reddediyor. Hem kayyum hem çözüm süreci nasıl olacak?”