İmralı Heyeti ile görüşen Öcalan: Sözümüzün arkasındayız

Heyetten dün yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

“Öcalan, ‘27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız’ dedi, gelinen aşamada hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Cumhuriyet’in yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade etti.” İmralı heyeti, 27 Şubat’ta Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Öcalan’ın PKK’ya yönelik “kendini feshetme ve silahlı mücadeleyi sonlandırma” çağrısını açıklamıştı. Dönemin heyet üyesi Sırrı Süreyya Önder, metnin dışında Öcalan’ın bir mesajı olduğunu belirtmiş ve şu notu paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

KOMİSYONLA GÖRÜŞME

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da örgüte yakın yayın organına yaptığı açıklamada, İmralı Adası’nda cuma günkü görüşmeden şu ayrıntıları açıkladı: “Bu bir sene boyunca neler yapıldı, neler yapılmadı, bunlar değerlendirilmiş. Aslında birçok görüşmede ısrarla herkesi bir ciddiyete davet etme hali var. Zaman kaybetmeden bu sürecin artık bir siyasi zeminde daha güçlü konuşulması, yasal ve hukuki düzenlemelerde de zaman kaybetmeksizin bir an önce o çalışmalara girilmesi gerektiğini vurgulamış. Şunu ifade ediyor: ‘Komisyonun oluşup dinlemesi yeterli olmaz. Aynı zamanda komisyonun en temel görevlerinden bir tanesi de yasama faaliyetidir.’ Meclis Komisyonu’nun adaya gitmesi yine gündeme gelen konulardan biri. Öcalan, elbette komisyonun buraya gelmesi halinde ‘Ben kendileriyle bir demokratik müzakere yürüteceğim’ diyor. Ve aynı zamanda bütün kesimlerle görüşmek istiyor ve onlarla bir demokratik müzakere sürecini başlatmak istiyor. Bu demokratik müzakere sürecini kendisi talep ediyor ve başlatmak istediğini belirtiyor.”