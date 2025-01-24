İmralı Heyeti bir ‘mesaj’ paylaşmadı

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Liderler görüşmesine katılan eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, ilk görüşmede olduğu gibi adaya giden heyette yer almadı. Öcalan ile 4 saat görüşen iki milletvekili, notlarını öncelikle DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) paylaştı.

İMZA KRİZİ Mİ

Heyetin beklenen yazılı açıklamayı dün yapacağı duyurulmuştu. Ancak dün öğlene kadar basına gönderileceği belirtilen açıklama önce öğleden sonraya ertelendi. Bu arada heyetin kendi adlarına değil, Öcalan’ın imzasıyla açıklama yapmak istediği basına yansıdı. Nihai açıklama ise Öcalan adına yapılmadı ve heyet kısa bir bilgilendirmeyle yetindi. Heyetin açıklamasında özetle, “Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur. Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz” denildi.