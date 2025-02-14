İmralı Heyeti 3. görüşme istiyor

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“Terörsüz Türkiye” hedefiyle yürütülen çalışmalarda gelinen aşama önceki gün DEM Parti’nin Parti Meclisi (PM) toplantısında görüşüldü.

VİDEO KAYDI MI

Edinilen bilgiye göre, PM’de Öcalan’ın “çatışmasızlık” sürecini başlatmakta kararlı olduğu ve beklenen çağrıyı gelecek haftalarda yapabileceği belirtildi. Öcalan’ın PKK ve bağlantılı örgütlere yönelik “silah bırakma” çağrısını nasıl bir ortamda hangi yöntemle ve kimlerin katılımıyla yapacağıyla ilgili ayrıntılar ise kesinleşmedi. Öcalan’ın mesajlarını bir video kaydıyla yapmak istediği ve bir hükümet veya devlet yetkisiyle birlikte görüntü vermeyi tercih ettiği belirtildi. Bu parametrelerle ilgili henüz hükümet kaynaklarından DEM Parti heyetine geri bildirim yapılmadığı öğrenildi.

KUZEY IRAK RAPORU

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DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri hafta sonu Kuzey Irak’a geçecek. Heyet, KDP yöneticileri ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yöneticileriyle temasların ardından bilgilendirme yapmak amacıyla Öcalan’la üçüncü kez görüşme talebinde bulunacak. DEM Partili Tayip Temel, “Adadaki görüşmede, ‘Bu görüşleri, düşünceleri tekrar bana ulaştırmanız önemlidir’ denmiş” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: BU BAHÇELİ’Yİ HAYAL EDEMEZDİK

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, katıldığı TV programında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti yönetimi arasındaki sıcak temaslarla ilgili de şunları söyledi: “Şu an Türkiye’nin gerçek anlamda bulunduğu riskleri, Ortadoğu’da ve dünyada gerçek anlamda güç olmasının önündeki pranganın Kürt sorunu olduğunun en bilincinde olan lider Sayın Bahçeli’dir. Ben bir gün bu değerlendirmeyi yapacağımı hayal edemiyordum. Demek ki aslında bazen tarih bazen hakikat en karşı durandan, en karşı duranın dilinden ifade ediliyor. Sayın Bahçeli’nin hâlâ durduğu yerde olduğunu ve bu konuda çok kararlı olduğunu, sıradan, basit, gündelik siyaset anlamına gelecek şeylere tenezzül etmeden yaptığını biliyorum.”

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PERVİN BULDAN DEMİRTAŞ’I BİLGİLENDİRDİ

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı’yı cezaevinde ziyaret etti. DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada özetle, “DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan çözüm arayışlarına ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı’yı bilgilendirmiş, bir kez daha görüş ve önerilerini almıştır. Demirtaş ve Mızraklı, bütün güçleriyle sürece destek vermeye devam edeceklerini belirtmişlerdir” denildi. (DHA)