İmralı görüşmesini Meclis’te anlattı

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DEM Parti grubu adına söz alan Öcalan şunları söyledi:

BİRKAÇ TV İZLİYOR

“Çözüm önerileri vardı, ‘Biz bu sorunu diyalog yöntemiyle çözebiliriz’ dedi. Moralliydi, güçlüydü, gündemine hâkimdi ve sorunların çözümü noktasında inisiyatif alacağını açık bir şekilde söyledi. Takip ettiği birkaç televizyon kanalıyla gündemine hâkimdir. Tabii ki Gazze konuşuldu; tabii ki Ortadoğu konuşuldu; tabii ki İsrail’le ilgili değerlendirmeler yapıldı; Irak’taki Kürtler, Suriye’deki Kürtler ve İran’daki Kürtlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.”