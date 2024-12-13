×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İmralı görüşmesini Meclis’te anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Öcalan#İmralı#PKK
İmralı görüşmesini Meclis’te anlattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 07:00

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Adalet Bakanlığı’nın izniyle 23 Ekim’de İmralı Adası’nda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmeden bazı ayrıntıları Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde anlattı.

Haberin Devamı

DEM Parti grubu adına söz alan Öcalan şunları söyledi:

BİRKAÇ TV İZLİYOR

“Çözüm önerileri vardı, ‘Biz bu sorunu diyalog yöntemiyle çözebiliriz’ dedi. Moralliydi, güçlüydü, gündemine hâkimdi ve sorunların çözümü noktasında inisiyatif alacağını açık bir şekilde söyledi. Takip ettiği birkaç televizyon kanalıyla gündemine hâkimdir. Tabii ki Gazze konuşuldu; tabii ki Ortadoğu konuşuldu; tabii ki İsrail’le ilgili değerlendirmeler yapıldı; Irak’taki Kürtler, Suriye’deki Kürtler ve İran’daki Kürtlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Öcalan#İmralı#PKK

BAKMADAN GEÇME!