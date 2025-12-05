İmralı görüşmesi tutanakta

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki toplantıda, İmralı Adası’ndaki görüşmeye ilişkin bilgilendirmenin nasıl yapılacağı uzun süre tartışıldı. DEM Parti, CHP, TİP, EMEP ve Yeni Yol grubundan üyeler, ses kaydından alınan 16 ‘tam tutanağın’ milletvekillerine ve kamuoyuna açıklanmasını istedi. Eleştirilere yanıt veren Kurtulmuş ise “Orada konuşulanların tamamı komisyon ile paylaşılacaktır. Burada hiçbir şey gizli kapaklı kalmadı. Zaten İmralı’da yapılan bu görüşmenin de neredeyse tamamı bugüne kadar kamuoyu ile paylaşıldı. İmralı’da konuşulan hiçbir siyasi konu burada gündem dışı bırakılmayacaktır. Herhangi bir şey gizlenmiyor, örtülmüyor, kapatılmıyor” dedi.

GÖRÜŞMENİN ÖZETİ OKUNDU

Görüşmelere iki kez ara veren Meclis Başkanı, koordinatör parti yöneticileriyle vardığı uzlaşma sonucunda 5 sayfalık özet bir metni komisyona sundu. Heyetin görüşmesine ilişkin özet tutanak TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt tarafından okundu. Tutanakta özetle şunlar kaydedildi: “Görüşmede Abdullah Öcalan öncelikle yüzyıllık Türk-Kürt ilişki sistematiğine Sayın Devlet Bahçeli’nin sözleri ile büyük katkı sağladığını, kendisinin Cumhuriyet tarihinde ender görülen bir cesaret sergilediğini ve kendisine şükran duyduğunu ifade etmiş, yine bu süreçte gösterdiği cesaret için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a şükran ve teşekkürlerini beyan etmiştir. Öcalan, sürecin başından beri verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu, koşullar elverirse teorik ve pratik imkânlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu ifade etmiştir. Ben Devlet Bey’in el sıkması ile başlayan süreç içinde verdiğim tüm sözlerin arkasındayım demiştir.

Haberin Devamı

Her asker kaybının kendisi için trajedi olduğunu, asla sevinmediğini, bu gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini söylemiş, Türkiye’de ve bölgede kesinlikle çözüme ulaşmalıyız diye cevaplamış ve TUSAŞ eylemine üzüldüğünü belirtmiştir.

Gözden Kaçmasın DEM’siz CHP Haberi görüntüle

SİLAH BIRAKMA TÜM PKK BİLEŞENLERİNE

Bu devletin hepimizin devleti olduğu, silahı bırakın derken PKK’nın tüm bileşenlerini kapsadığı, PKK’nın Irak’tan çektiği güçlerini Suriye’ye gönderdiği yönünde gözlemler olduğu, bu durumun daha önceki açıklamalarla çelişki yarattığının kendisine söylenmesi üzerine Abdullah Öcalan, PKK’nın sadece eldeki silahların değil, zihinsel olarak da silahların bırakılması gerektiğini ifade etmiştir. Sözlerinin arkasında olduğunu, koşullar el verirse ve iletişim imkânı artırılırsa teorik ve pratik imkânlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu yinelemiştir. Örgütün lideri olarak her saha için kesin talimat vermesi gerektiğini, bu adımlar gerçekleştiğinde yeni bir iklimin oluşacağını ifade etmiştir. Reel sosyalizm düşüncesini 1995’ten beri terk ettiğini, zihinsel dönüşümün sancılı bir süreç olduğunu, normalde PKK’yı 1993’te feshetmesi gerektiğini söylemiş ancak her seferinde bir elin bu girişimini sabote ettiğini ifade etmiştir. Bu sabotaj sürecini darbe mekaniği olarak tanımlamış, 1993’ten günümüze Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ile dolaylı görüşmelerinin nihayete erememesinde de bu darbe mekaniğinin etkisinin olduğunu belirtmiştir.”

Haberin Devamı

KURTULMUŞ: EN HASSAS AŞAMA

“Terörsüz Türkiye süreci en hassas, en kritik, en kırılgan dönemine girmiştir. Bin düşünüp bir konuşmanın gerektiği günlere giriyoruz” diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş “Bu sürecin bir pazarlık süreci olmadığını yeniden ifade etmek isterim. Bu tarihi süreci komisyon da tarihi sorumluluklarını yerine getirerek sürdürüyor. Bundan sonra çok daha hassas olmamız gerektiğini, başta kendime olmak üzere uyarı olarak ortaya koymak istiyorum. Bu mesele bütün Türkiye’nin, 86 milyonun meselesidir” mesajı verdi.

5 YIL ADLİ KONTROL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, rapora ilişkin tekliflerini 9 ana başlık ve son bölümde “yol haritası” önerisiyle açıkladı. Şen, bu durumda Türkiye’ye dönen PKK’lılar açısından “yardım ve yataklık, örgüt üyeliği” gibi suçlamaların düşeceğini, suç işleyenler açısından ise “kamu vicdanını incitmeyecek cezai indirimler” yapılabileceğini belirtti. Şen, “Öyle ya da böyle kamu düzenini korumamız, bu süreçte de bir risk yönetimi yapmamız gerektiğini söylüyoruz. 5 yıllık adli kontrol şartıyla bu kararlar verilebilir” dedi.

Haberin Devamı

CHP’DEN İMAMOĞLU TALEBİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise raporda değerlendirilmek üzere 17 sayfalık önerilerini komisyona sundu. Yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bürokratlarının tahliyesi talebini de sürecin şartı olarak ifade eden Emir, “Kürt sorununun çözümü için demokratikleşme. Gezi davasından yargılananlar ve ceza verilenlerin tahliye edilmesi. Halkı din ve düşmanlığa sevk etme suçunun yeniden düzenlenmesi. Etki ajanlığı, halkın haber alma hakkını ihlal olarak erişimin engellenmesinin kaldırılması” başlıklarıyla önerilerde bulundu.