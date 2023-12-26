İmparatorluk ‘Nişan’ladı

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Güven, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki eğitim ve kültürel ilişkilere sağladığı katkı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Birlikte İngilizce’ projesinde yarattığı etkiyle bu ödüle layık görüldü. Güven’e, ödül geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Jill Morris tarafından Ankara Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen bir törenle verildi.

Güven, “Bu yıl bu ödülü alan tek Türk olmak benim için ayrıca gurur verici. 30 yıldır Türk eğitim sistemine fayda sağlamaya çalışan bir kişi olarak, ülkemde bu alanlarda yaratmış olduğum etki ve katkılar sebebiyle bu ödülü almak bir Türk vatandaşı olarak beni onurlandırdı. İki ülkenin bakanlıklarından ve ulusal kurumlarından, partnerlerimizden almış olduğum destek, bu projeleri şekillendirirken bana inanmış olan yöneticiler, öğretmenler, ekibim, ailem yani çok kişinin emeği ve desteği var bu ödülde” dedi.