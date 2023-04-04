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‘İmparatorluk Kapısı’na camlı koruma

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#Ayasofya Camisi#İmparatorluk Kapısı#Cam Koruma
‘İmparatorluk Kapısı’na camlı koruma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

Ayasofya Camisi’nin ‘İmparatorluk Kapısı’ olarak bilinen ahşap kapısı, herhangi bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile koruma altına alındı.

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İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya Camisi'nin 1500 yılık ‘İmparator Kapısı’nda geçtiğimiz yıl tahribat oluştuğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafların ardından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, hem kendilerinin hem de savcılığın soruşturma başlattığını açıklamıştı. 'İmparatorluk Kapısı’ onarıma alınırken, tahribatla ilgili en ilginç iddia Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar’dan gelmişti. Yaşar o dönem katıldığı televizyon yayınında, bir görevlinin kendisine, “İnsanlar burayı kutsal sayıyor, turistler, yerli insanlar... Oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini öne sürerek, “Şaka gibi” diye konuşmuştu.

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#Ayasofya Camisi#İmparatorluk Kapısı#Cam Koruma

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